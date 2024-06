“Se te ocurrió y lo dijiste”, insistió Nancy y fue entonces cuando Calabró dejó en claro por qué le dedicó su premio a su ex: “No, ni siquiera se me ocurrió, me brotó”.

ADRIÁN PALLARES BANCÓ A MARINA CALABRÓ TRAS LA POLÉMICA CON ROLANDO BARBANO EN EL MARTIN FIERRO DE LA RADIO

Adrián Pallares bancó a Marina Calabró tras la polémica con Rolando Barbano por su desplante en el Martín Fierro de la Radio: “Me da ternura este caso”.

“Me parece que cuando uno está enamorado usa los medios que puede y Marina lo hizo. Pienso que ella, después del año tan difícil que tuvo le viene bien un Martín Fierro, lástima que se empaña con esto”, dijo.