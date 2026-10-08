Marcelo Tinelli se habría separado de Milett

Y remarcó sobre la relación con Marcelo Tinelli: "Fue un vínculo que yo respeté muchísimo desde el día 1 y arriesgué muchísimo también al mudarme a otro país para poder vivir ese romance. Como tiene que ser, fue un romance muy serio para mí".

En ese sentido, la modelo aprovechó para aclarar: "No dije nunca relación abierta ni que no le pusimos título, yo simplemente dije que estábamos muy bien y que estábamos conversando pero cuando se tienen que decir las cosas como son se dicen para que el público también sepa cómo están las cosas".

En cuanto a por qué aceptó aparecer en el reality Los Tinellis, Milett Figueroa se sinceró: "Fui parte de ese reality porque me invitó con muchísimo amor y yo lo pensé mucho y acepté con mucho amor y confianza. Entonces esas cosas no se pueden tratar de menospreciar porque fue una relación muy hermosa para mí".

Sobre el final de la entrevista, la modelo dejó en claro que sus sentimientos hacia Tinelli fueron tal cual se observó de manera pública e indicó que se la jugó por el vínculo al dejar su país e instalarse en Argentina.

"De mi parte hubo amor, yo hablo por mí. Yo cuando amo, amo con todo mi corazón. Imaginate que fui a vivir a otro lugar y dejé un montón de trabajo acá. Hay que amar, ¿no?", cerró con firmeza.