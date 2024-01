Marcelo Tinelli confirmó cuando se casará su hija Cande con Coti Sorokin

Y además Marcelo Tinelli aclaró que la boda no será en Punta del Este como estuvo anunciado en un primer momento sino será en Buenos Aires.

"El jurado está todo invitado”, agregó el conductor sobre el evento. Y ahí Pampita preguntó: “¿Estamos invitados?”. “Eso me dijo. No sé si llegaron a hacer las invitaciones”, contestó el conductor, mientras la jurado pidió por “una mesita en el fondo” para ir al evento.

“Yo no me quiero meter mucho con el tema de los invitados porque me dice ‘Papá sos un pesado. ¡Basta! ¡Es mi casamiento, no es tu casamiento!’. Y tiene razón”, cerró Marcelo Tinelli.