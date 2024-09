Marcelo Polino explotó contra Milet antes del arranque del Cantando

Y remarcó: “Ahí ya empezó el primer encontronazo". "Los personajes que hay en el programa están bien, son una buena mezcla, hay de todo. Yo voy a evaluar todo, y tengo tolerancia cero, tengo una bolsa de ceros preparados”, comentó sobre el programa que comenzará a mediados de este mes.

Luego, la peruana, al ser consultada por la sesión de fotos y el enojo de Polino, expresó: "Yo siempre tengo ese problema. Me miro a mí sola en la foto. Me pasa, me pasa también hasta con mi hermana que me dice 'tú solo te mirás a ti en las fotos'. Fue muy gracioso, yo ponía like a las fotos pero no me daba cuenta de los otros".