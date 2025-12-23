Luli Salazar expuso mails íntimos de Redrado y reavivó el conflicto

Junto a las imágenes, Salazar contextualizó el material y fue contundente: “Pruebas presentadas en el Juzgado Penal donde el supuesto ‘señor extorsionado’ me mandaba mails cuando ya estábamos separados y él estaba en pareja, engañándola, para que pasemos noches juntos en USA”, además agregó: “El que nunca pudo soltar y hace todo esto por despecho”.

La modelo sumó luego más publicaciones en las que afirmó que, incluso, mientras Redrado avanzaba con denuncias judiciales en su contra, continuaba enviándole mensajes para viajar juntos: “Cuando él estando en pareja me iniciaba una falsa denuncia por hostigamiento, me mandaba mails desde islas para irnos juntos. Todo una locura. Esta es la inteligencia emocional que maneja esta persona”, lanzó, visiblemente enojada.

Antes de publicar los correos, Salazar ya había expresado su bronca tras la fallida audiencia judicial. “Hoy dejó en claro su despecho y el no querer soltarme más. Tenía la posibilidad de terminar para siempre el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre, y no lo hizo”, sostuvo.

También apuntó a la situación sentimental del economista: “Ni siquiera respeta a su pareja, no soltando su pasado”.

En ese contexto, la modelo aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres que atraviesan conflictos similares. “A las que viven violencia económica y vicaria: no tenemos que soltar nada. Estamos defendiendo los derechos de nuestros hijos. El foco siempre tiene que estar en el deudor, que es quien genera la violencia”, afirmó.

La respuesta de Redrado

Por otro lado, Redrado volvió a rechazar las acusaciones y sostuvo que fue víctima de presiones. “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. No soy el padre, no soy deudor alimentario, no tengo restricciones para salir del país”, enumeró.

Asimismo, agregó: “Sentí presiones económicas y me sentí extorsionado. Acá hay una diferencia por dinero”. La respuesta de Salazar no tardó en llegar y, en diálogo con Puro Show, fue lapidaria: “Es un cínico, pasa del cinismo a la maldad y encima con una menor, algo que no tiene nombre”.

Además, negó de forma tajante haber extorsionado al economista: “No pudo mostrar ni una sola prueba. Todas las pruebas las presenté yo. Él no aportó nada”.__IP__

Para cerrar, la modelo volvió a apuntar contra la conducta de Redrado en relación con Matilda: “Mientras decía una cosa en la Justicia, visitaba a Matilda a escondidas, le daba regalos, le daba de comer. Todo lo que él dice queda desmentido con las pruebas”.