Luciano Castro, y el acoso que sufre en la calle: "Me tocan el..."

"A mí me agarran la verga, me tocan el culo, me tocan las tetas, me tiran besos en la boca... cosas que tienen que ver con el afecto, pero todo tiene un límite", afirmó el actor quien sorprendió al panel de Intrusos.

"Son tantos años que es costumbre ya. Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural. Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos. Entonces digo, ‘si las chicas están diciendo eso’, por ahí tengo que decir esto, y no me incluye a mí solo. Le pasa a todos los chicos que salen del teatro", remarcó.

Y agregó: "Fui grotesco para que se entienda. Si hablamos de cambio sociocultural, no piensen que tenés que tener una minifalda para que te toquen".