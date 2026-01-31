Luciano Castro le puso un pasacalles a Griselda Siciliani

Una vez llegado al lugar, el panelista confirmó lo anticipado y leyó el texto: “Dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano’”.

image

Por qué habría decidido separarse Griselda Siciliani

Luego de varias idas y vueltas, se confirmó finalmente la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro. La información fue dada a conocer por Paula Varela en Intrusos (América TV), donde la periodista explicó los motivos que llevaron a la actriz a tomar la decisión de ponerle punto final a la relación.

"Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. La que tomó la decisión fue ella. Ella decidió dar un paso al ccostado. No pudo con lo mediático, fue lo que más le jodió", aseguró en el ciclo que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La panelista amplió luego su explicación y dejó en claro que el conflicto no estuvo centrado únicamente en una infidelidad, sino en la exposición pública que rodeó a la pareja. "Lo que me decía es, no es el cuerno en sí, que eso se puede hablar en pareja, uno puede perdonar, no perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con toda esta cosa mediática. Ella se vio envuelta y dijo: 'Esto no es para mí, me corro'. Se quieren un montón".

A pesar de la ruptura, la periodista reveló que Siciliani mantuvo una actitud comprensiva con Castro y que el vínculo entre ellos no terminó en malos términos: "De hecho, ella le dijo a él: 'No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre'".

"Se va a disolver, cada uno se quedará con lo suyo. No hay un problema ahí. No convivían, así que tampoco", sumó Varela sobre lo que ocurrirá con la casa que estaban construyendo juntos en la Costa Atlántica.

Además, la panelista remarcó que la distancia física también influyó en la situación. "Ellos medio que se separaron en el momento que ella llega a Buenos Aires y él queda en Mar del Plata".

Por último, señaló que aún resta una conversación pendiente entre ambos, aunque la decisión de Siciliani ya estaría tomada. "Se deben una charla, la van a tener seguramente cuando él venga. Creo que en estos días ya está volviendo. Pero ella decidió correrse".