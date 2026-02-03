Los Pumas tienen fixture confirmado para el Mundial de rugby

El cierre de la fase de grupos para Los Pumas será el viernes 15 de octubre frente a Fiji, desde las 23:45 (hora argentina), ya en la madrugada del sábado 16 en Australia, en el Adelaide Oval de Adelaida. Ese encuentro podría ser determinante para definir posiciones dentro de la zona y la clasificación a la siguiente instancia.

los pumas

La Copa del Mundo Australia 2027 se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre y contará con la participación de 24 seleccionados, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos.

La gran novedad del formato será la inclusión de los octavos de final, a los que accederán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo A (Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong); Grupo B (Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania); Grupo C (Argentina, Fiji, España y Canadá); Grupo D (Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal); Grupo E (Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa); y Grupo F (Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue).

En octavos, los ganadores de los Grupos A, B, C y D enfrentarán a los cuatro mejores terceros, mientras que los líderes de los Grupos E y F se medirán con los segundos de los Grupos D y B, y los segundos de A y C lo harán ante los segundos de E y F, en un camino ya trazado rumbo a la definición del Mundial