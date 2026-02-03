Colapinto volverá a las prácticas las próxima semana en Bahréin

En las mismas, los equipos tendrán la posibilidad de dividir la actividad de sus pilotos ya sea por sesiones (mañana y tarde) o repartiendo los días de manera equitativa.

Colapinto 2026 - prácticas 2

Pero este no será el final de la pretemporada, ya que solo una semana después, entre el 18 y el 20, los pilotos volverán a girar en Bahréin, con el objetivo de ultimar detalles antes del primer Gran Premio del año, que será entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

Colapinto quiere dejar atrás el complicado 2025 que tuvo en su temporada estreno en Alpine, donde no pudo sumar puntos en 18 Grandes Premios disputados.

Pero para este 2026 las sensaciones son totalmente diferentes, ya que en Alpine comenzaron a utilizar el motor de Mercedes, que es uno de los mejores sino el mejor, alcanzaron el peso mínimo y tuvieron muchas horas de túnel de viento para mejorar la aerodinámica.

A todo esto hay que sumar que Colapinto tuvo la oportunidad de participar en los detalles para el diseño de un monoplaza por primera vez, por lo que se sentirá mucho más cómodo en el mismo.

Se espera que, al menos en los primeros Grandes Premios, Alpine sea uno de los equipos que pueda pelear por terminar en la zona de puntos.