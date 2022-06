Los mensajes provocativos entre la China Suárez y Rusherking

El ex de María Becerra no dudó en comentarle: “Me gusta la tercera foto”, con tres emoticones de una carita pensando y un corazón. Pero, la China fue por más y sumó “A mi el de la tercera foto”.

chinajpg.webp

Ahora, la polémica se instaló entre sus seguidores que siguen un poco impresionados por la diferencia de edad que tiene la pareja: la China cumplió 30 años y el músico 22.

“China no te critico porque yo también voy en busca del morocho menor”, le escribió una seguidora. “A mi también me gustan los nenes , en esa estoy con vos”, sumó otra. “Lo que es, no? Cuando la China salió con Cabré (12 años mayor) y después con Vicuña (13 años mayor) no rompieron tanto las pelotas por el tema de la edad... Dejen vivir!”, pidió otra.

“Es que ella no es grande pero ya tiene 3 hijos es una mujer hecha y derecha, él parece una criatura”, opinó otro usuario. “Creí que tenía 3 hijitos ahora veo que son 4 jajajajaj”, ironizó otro.