Los famosos de MasterChef Celebrity 2 cobran hasta $300 mil por mes

"Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: no sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos", indicó Calabró en el programa radial "Lanata sin filtro".