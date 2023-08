Lo que dijo Camila Homs sobre la separación de De Paul y Tini

Este miércoles, Camila Homs, ex pareja del futbolista, estuvo invitada al ciclo Desayuno Americano, América Tv, y explicó cómo tomó esta noticia.

"Me sorprendió la separación, no me lo esperaba, no sabía nada. No me generó nada la separación", precisó la modelo, quien tiene dos hijos con Rodrigo, Francesca y Bautista.