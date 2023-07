Las fotos de la China Suárez y Lauty Gram que avivó el rumor de romance

En las últimas horas, la China subió una foto a su cuenta en la red social donde se la ve con una bufanda de color verde. Llamativamente, Lauty Gram se sacó una selfie en su vestidor que compartió en sus historias con la misma bufanda.

china suarez lauty gram 2.jpg

Este detalle de vestuario que los une curiosamente llamó la atención de todos en las redes y encendió aún más los rumores de romance entre ambos.

Se trata exactamente de la misma bufanda que los dos utilizaron casi al mismo tiempo para reflejar en una imagen en la virtualidad.

Los trascendidos que los vincula sentimentalmente surgieron hace algunas semanas y por el momento se siguen sumando indicios aunque sin confirmación oficial ni desmentida sobre si hay algún vínculo que los une.

¿Simple casualidad o hay algo más?

lauty gram.jpg

La China Suárez reveló si está en pareja o no tras separarse de Rusherking y qué quiere: "Esta vez..."

La China Suárez aclaró que no está de novia en medio de los rumores que la vincularon al cantante urbano Lauty Gram y fue sincera sobre las razones por las que quiere estar sola ante las consultas de sus fans virtuales.

"No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme. Cuando me enamoro la otra persona se convierte en mi mundo", dijo la actriz y cantante.

Y remarcó en la interacción con sus seguidores: "Esta vez es una decisión consciente. Quiero ocuparme de mi trabajo, de todos mis sueños".

Además, agregó sobre su presente en soltería: "Siempre que estoy de novia priorizo mucho a mis parejas, que no está mal, pero ahora quiero dedicarme a mis sueños".

"Si estoy en pareja no puedo, es más difícil, porque no me da el tiempo, el cuerpo, todo", finalizó Suárez, dejando en claro que se enfocará de lleno en su trabajo y por el momento prefiere estar sin novio.