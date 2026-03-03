Sale a la luz el romance secreto que tuvo Siciliani

"Ella(Griselda) no da el nombre de esta persona pero es un músico muy famoso que en ese momento tenía novia", puso en contexto la periodista.

Y siguió desmenuzando: "Vieron que ella estuvo sola mucho tiempo y se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y le dedicaba esas fotos. Es muy terrible lo que estoy contando".

Iglesias ahí reveló el famoso artista que habría tenido un romance a escondidas con Siciliani: "El músico en cuestión con que ella admitió tener un romance clandestino, admitido por ella sin decir el nombre es nada más y nada menos que Fito Páez. Fito Páez fue pareja clandestina de Griselda Siciliani durante varios años".

"Ella estaba muy contenta con esa situación por lo que contó ese día en la radio y de hecho me acuerdo que en un posteo que hace Fito de su música ella le pone 'guapo' justo, está en el archivo. En ese momento se arma como un rumor de romance y ellos lo niegan y después me vengo a enterar que fue todo cierto. Él estaba de novio con Eugenia (Kolodziej), que se fue a vivir a España y ya no tiene relación", precisó.

Y contó que tal era el entusiasmo de la actriz en el vínculo con el cantante que ella lo intentó sorprender viajando al exterior donde se encontraba con la pareja: "Ella cebada se envalentona y compra un pasaje para irse a Nueva York sin avisarle a él. Se saca una selfie en el avión y él le pone en mayúscula 'qué'. Él le pone: 'no quiero que vengas'. Ella ya estaba en modo avión", concluyó Fernanda Iglesias.