Brasil pierde a una de sus figuras para el Mundial 2026

La acción se produjo durante el último encuentro de Liga frente al Getafe cuando a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped.

Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

La exploración inicial en el vestuario ya generaba un fuerte pesimismo que terminó de confirmarse con las pruebas de imagen.

Para el Real Madrid, la baja llega en un momento crítico ya que el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga y también atraviesa la ausencia de Kylian Mbappé por lesión.

El entrenador Álvaro Arbeloa pierde así a uno de sus principales referentes ofensivos en el tramo decisivo del calendario y deberá reconfigurar el ataque de cara a los próximos compromisos.