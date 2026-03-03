YPF descartó suba de precios en sus combustibles por el ataque a Irán

Como contexto, el barril de crudo ascendió a USD 82, dado que Irán es el quinto productor mundial de crudo y controla el estrecho de Ormuz, zona por la que transita aproximadamente un tercio del comercio global de petróleo y cerca de un quinto del gas. Al respecto, Marín precisó que actualmente hay 15 millones de barriles que no pueden salir de allí por el bloqueo definido por el régimen iraní.

“Si el petróleo se mantiene en torno a los 85 dólares durante cuatro meses, eso va a tener impacto. Ahora bien, si se trata de un pico transitorio, es diferente. Nadie sabe qué puede pasar, pero supongamos que mañana sube a 100 dólares y al día siguiente vuelve a 70: en ese caso, el efecto sería prácticamente nulo”, sostuvo Marín en declaraciones radiales a Mitre y La Red.

Respecto al rol de la Argentina como productor de petróleo y gas, donde YPF es un player de peso, Marín dijo que el país "se beneficia porque se convirtió en un proveedor de energía muy segura ya que no esta en zona de guerra. Por eso con el LNG, que estamos trabajando con Eni y XRG, vamos a proveer al mundo gas licuado".

El ejecutivo estimó que "estas situaciones hacen que se beneficien nuestros productos. Vamos a exportar en números iniciales con precios de petróleo normales 50 mil millones de dólares por año".

En ese sentido, remarcó que movimientos bruscos pero breves no necesariamente se trasladan a los surtidores. “En situaciones así, no habría impacto”, insistió.

“En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petroleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petroleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles”, dijo.

Marín destacó que la empresa cuenta con un sistema que le permite monitorear en tiempo real lo que sucede en cada surtidor del país y en base a ello administrar los precios.

Consultado por las recientes subas de los combustibles, el directivo vinculó las variaciones al incremento en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). “Explican algunos puntos porcentuales”, afirmó.