El ciclo lectivo arrancó en San Juan tras una jornada previa de aulas vacías, adhesiones al paro y tensión en las puertas de los establecimientos. En este escenario, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que el Ejecutivo provincial prepara una nueva propuesta salarial para intentar destrabar el conflicto docente y garantizar la continuidad de la asistencia.
Tras el paro nacional comenzaron las clases en las escuelas públicas
