Tras el paro nacional comenzaron las clases en las escuelas públicas

Este martes 3 de marzo las escuelas abrieron sus puertas. El Ejecutivo provincial prepara una nueva propuesta salarial para intentar destrabar el conflicto docente.

El ciclo lectivo arrancó en San Juan tras una jornada previa de aulas vacías, adhesiones al paro y tensión en las puertas de los establecimientos. En este escenario, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que el Ejecutivo provincial prepara una nueva propuesta salarial para intentar destrabar el conflicto docente y garantizar la continuidad de la asistencia.

“A pesar del paro con el que comenzó el ciclo lectivo, el miércoles vamos a tratar de presentar una nueva oferta superadora para los docentes”, sostuvo el funcionario, al ratificar que la paritaria sigue abierta y convocada para esta semana. La medida de fuerza, enmarcada también en el paro nacional que afectó a varias provincias, dejó en evidencia el malestar de los gremios, que consideran insuficiente la oferta presentada hasta el momento.

Inicio de clases

“No hay un conflicto, queremos lo mismo”

Achem buscó bajar el tono de la confrontación y marcó diferencias con el escenario nacional. “Entendemos que no hay un conflicto, el Gobierno quiere lo mismo que los gremios”, afirmó. Y agregó: “Los sindicalistas nos plantean una situación que conocemos y no somos ajenos”.

El funcionario recordó que la gestión de Marcelo Orrego asumió el compromiso de recomponer salarios estatales desde el inicio, abrió paritarias apenas tomó el mando y sostuvo negociaciones permanentes.

Además, destacó que la Provincia absorbió el Fondo de Incentivo Docente y el ítem conectividad tras la quita de esos recursos por parte del Gobierno nacional, y subrayó que esos montos fueron incrementados y pasados a remunerativos para proteger el bolsillo de los educadores sanjuaninos.

