Tras el paro nacional comenzaron las clases en las escuelas públicas

Achem buscó bajar el tono de la confrontación y marcó diferencias con el escenario nacional. “Entendemos que no hay un conflicto, el Gobierno quiere lo mismo que los gremios”, afirmó. Y agregó: “Los sindicalistas nos plantean una situación que conocemos y no somos ajenos”.

El funcionario recordó que la gestión de Marcelo Orrego asumió el compromiso de recomponer salarios estatales desde el inicio, abrió paritarias apenas tomó el mando y sostuvo negociaciones permanentes.

Además, destacó que la Provincia absorbió el Fondo de Incentivo Docente y el ítem conectividad tras la quita de esos recursos por parte del Gobierno nacional, y subrayó que esos montos fueron incrementados y pasados a remunerativos para proteger el bolsillo de los educadores sanjuaninos.