La sospecha de Romina Pereiro sobre Jorge Rial que la llevó a decidirse

La ahora ex de Rial habría sospechado del periodista de espectáculos, ya que, desde hace tiempo venía preguntando a distintas mujeres relacionadas al medio si estaban o habían estado con él, según publicó en el medio Minuto Neuquén.

Vale recordar que la nutricionista vivió una situación parecida con Gustavo Olmedo, su primer marido y madre de sus hijas.

Hace un tiempo, la profesional de la salud contó que comenzó a dudar de su pareja, y descubrió todo en un mail. Al poco tiempo, Olmedo se fue con otra chica.

La palabra de Jorge Rial sobre su separación de Romina Pereiro

A dos años de su casamiento, Jorge Rial y Romina Pereiro decidieron dar punto final a su matrimonio.

En su ciclo radial, el conductor dijo: "Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable”.

“Mucho se está hablando de mi separación y, la verdad, son temas que afectan. Hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, lamentablemente, es que efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos”, completó.

"A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó", se sinceró Jorge Rial.