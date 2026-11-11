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Pergolini sorprendió con un mensaje a su hijo por sus 33 años: "Perdón por todo"

El conductor Mario Pergolini compartió unas sentidas palabras dirigidas a su hijo Tomás desde su programa Otro Día Perdido en una fecha especial.

Mario Pergolini abrió su corazón de manera sorpresiva al aire desde su programa Otro Día Perdido (El Trece) al hablarle directamente a uno de sus hijos en un día muy especial.

El conductor decidió dejarle un mensaje el martes a su hijo Tomás que cumplió 33 años al contar una tierna costumbre que tenía cuando era niño en un momento de emoción cuando charla al comienzo con Rada y Evelyn Botto.

Mario Pergolini recordó una divertida conversación que había tenido con su hijo sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina. "El otro día me dijo: 'No vas a ver otro Papa'. Yo le dije: '¡Apa!'", dijo entre risas.

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"Cría hijo, cría cuervo", lanzó Rada, lo que motivó un mensaje más profundo por parte del conductor mirando a cámara. "Hoy está cumpliendo años mi hijo Tomás, un beso grande, te queremos mucho. Gracias por todo y perdón por todo también", expresó movilizado el conductor.

"Mi hijo mayor, 33 años", aclaró al instante Pergolini también emocionado por cómo pasaron los años. "Pensar que lo saludaba por televisión cuando era chico y ahora después de mucho tiempo lo volví a saludar. Así que de acá nos vamos a...", añadió emotivo.

"Hoy tenés evento familiar", comentó el humorista por el festejo por el cumpleaños de su hijo. Y el conductor dijo fiel a su estilo y en medio del revuelo que generó la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

"Porque la madre le insistió y toda la tanada junta hoy. En Buenos Aires no se puede ir a ningún lado, mientras esté el Papa no se puede hacer nada. De hecho hoy el programa es más corto", cerró Mario Pergolini.

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