La reacción de Paula Chaves tras saber que Wanda Nara conducirá Bake Off

Este notición generó sorpresa ya que la modelo fue la cara visible de los Bake Off anteriores. Fue así que desde Intrusos fueron a consultarle a la modelo su opinión sobre la nueva conductora, que es además la hermana de una de las que era su mejor amiga, Zaira: "Le escribí a Paula Chaves para preguntarle si alguien le había avisado, y me respondió, 'ni idea Kari', y me pone una foto con Filipa su hija más chica", explicó Karina Iavicoli en Intrusos.

Y luego la expresentadora de Bake off aseguró: "Estoy en el supermercado. Me estoy yendo a trabajar a Uruguay. La verdad no tengo idea, no puedo decir mucho. Aparte no tengo contrato con Telefe", le aclaró Chaves a Iavicoli.