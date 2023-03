La reacción de la novia del Kun tras el encuentro con Gianinna

“A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio", señaló el panelista Pepe Ochoa en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Lo cierto es que esta tremenda información tuvo eco rápido desde las redes sociales. Horas antes que se conozca este explosivo dato, Sofía Calzetti, novia del Kun, se mostró feliz con amigas practicando paddle con un profesor.

Desde sus historias de Instagram, la rubia compartió un momento divertido tras finalizar la clase deportiva, transpirada del calor y los movimientos físicos, y a pura risa con sus amigas. Cabe recordar que Sofía no acompañó al ex futbolista al viaje a Uruguay.

Explosivo dato sobre el reencuentro entre el Kun Agüero y Gianinna Maradona

En el ciclo LAM, América Tv, Ángel de Brito dio una serie de pistas sobre el reencuentro de una pareja. Después de varios minutos, reveló el enigmático: Gianinna Maradona y el Kun Agüero pasaron un fin de semana en Uruguay.

“A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”, señaló el panelista Pepe Ochoa.

Luego, durante el pase con Invasores de la TV, Pepe sumó más detalles “Él tenía que estar casi 15 días en Punta del Este porque es la cara de un casino y la invitó a Gianinna que fue al otro día. Estuvieron dos días encerrado en un hotel. Él iba y venía. Y la mantuvo dos días ahí, que era un poco el pacto entre ellos. Solo dos personas del hotel sabían. Incluso hubo un operativo para liberar la zona”.