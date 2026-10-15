La reacción de Julieta Ortega por el lugar donde vive Emanuel Ortega

Interpelada sobre los trascendidos que indicaban que el cantante facilitaba sin costo su estudio de música a distintas mujeres, la actriz fue contundente y desmintió los rumores. Asimismo, justificó la presencia de la escritora Mariana Marx en las instalaciones al aclarar que se trata de una allegada a Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus hijos.

Durante la entrevista, Ortega también reaccionó ante la consulta sobre si la conductora había echado al músico de la vivienda que compartían. Si bien evitó confirmar detalles de la convivencia, se mostró comprensiva sobre la situación actual del artista e ironizó sobre su lugar de descanso, manifestando que si cuenta con un sillón en su ámbito laboral, probablemente esté durmiendo allí.