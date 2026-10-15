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La reacción de Julieta Ortega por el lugar donde vive Emanuel Ortega

En medio del impacto mediático por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi a menos de un mes de casarse, Julieta Ortega rompió el silencio en un programa de streaming.

La intempestiva separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, ocurrida a menos de un mes de haber pasado por el registro civil, sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Julieta Ortega. La actriz rompió el silencio en el programa de streaming Bondi y salió al cruce de las versiones que rodean el quiebre sentimental de su hermano.

Interpelada sobre los trascendidos que indicaban que el cantante facilitaba sin costo su estudio de música a distintas mujeres, la actriz fue contundente y desmintió los rumores. Asimismo, justificó la presencia de la escritora Mariana Marx en las instalaciones al aclarar que se trata de una allegada a Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus hijos.

Durante la entrevista, Ortega también reaccionó ante la consulta sobre si la conductora había echado al músico de la vivienda que compartían. Si bien evitó confirmar detalles de la convivencia, se mostró comprensiva sobre la situación actual del artista e ironizó sobre su lugar de descanso, manifestando que si cuenta con un sillón en su ámbito laboral, probablemente esté durmiendo allí.

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El quiebre de la pareja continúa bajo la lupa mediática luego de que trascendieran supuestos mensajes de texto entre el músico y la cantante internacional Josefina Lynch, señalados por la prensa del espectáculo como el presunto motivo desencadenante de la ruptura.

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