La intempestiva separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, ocurrida a menos de un mes de haber pasado por el registro civil, sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Julieta Ortega. La actriz rompió el silencio en el programa de streaming Bondi y salió al cruce de las versiones que rodean el quiebre sentimental de su hermano.
La reacción de Julieta Ortega por el lugar donde vive Emanuel Ortega
En medio del impacto mediático por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi a menos de un mes de casarse, Julieta Ortega rompió el silencio en un programa de streaming.