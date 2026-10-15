"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > estudiantes

Estudiantes recibirá a Flamengo en la ida de las semifinales

Estudiantes jugará este jueves, desde de las 21.30 en La Plata, ante Flamengo por la ida de la semis de la Copa Libertadores. La revancha será en el Maracaná.

Estudiantes de La Plata recibirá este jueves al Flamengo de Brasil en el primer partido de la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América. El partido fue programado para las 21.30 y tendrá el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez. El sanjuanino Fabricio Pérez estará entre los suplentes en el León.

El Pincha eliminó a Universidad Católica en octavos de final y sacó a Corinthians en cuartos. Los cariocas, campeones vigentes del certamen, llegaron a las semis tras dejar en el camino a Cruzeiro e Independiente del Valle.

Estudiantes y Flamengo volverán a verse las caras tras compartir el grupo A en la presente edición de la Libertadores. En Brasil ganó 1 a 0 el Fla y en La Plata igualaron 1 a 1. Además, también jugaron en los cuartos de final de la edición del año pasado y allí los brasileños se quedaron con la serie tras una definición desde el punto del penal.

Te puede interesar...

La revancha será el jueves 22 de octubre, también desde las 21.30, y el escenario será el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

  • Estadio: Jorge Luis Hirschi
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Par)
  • VAR: Ulises Mereles (Par)
  • Hora: 21:30.
  • TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Temas

Te puede interesar