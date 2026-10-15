Estudiantes recibirá a Flamengo en la ida de las semifinales

El Pincha eliminó a Universidad Católica en octavos de final y sacó a Corinthians en cuartos. Los cariocas, campeones vigentes del certamen, llegaron a las semis tras dejar en el camino a Cruzeiro e Independiente del Valle.

Estudiantes y Flamengo volverán a verse las caras tras compartir el grupo A en la presente edición de la Libertadores. En Brasil ganó 1 a 0 el Fla y en La Plata igualaron 1 a 1. Además, también jugaron en los cuartos de final de la edición del año pasado y allí los brasileños se quedaron con la serie tras una definición desde el punto del penal.