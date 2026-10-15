Estudiantes de La Plata recibirá este jueves al Flamengo de Brasil en el primer partido de la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América. El partido fue programado para las 21.30 y tendrá el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez. El sanjuanino Fabricio Pérez estará entre los suplentes en el León.
Estudiantes recibirá a Flamengo en la ida de las semifinales
Estudiantes jugará este jueves, desde de las 21.30 en La Plata, ante Flamengo por la ida de la semis de la Copa Libertadores. La revancha será en el Maracaná.