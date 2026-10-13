El sanjuanino Andrés Canto, junto a la banda CAiLE presentan su primer EP

Folklore cuyano con una mirada contemporánea

CAiLE está integrada por Andrés Cantos, en voz y guitarra; Matías Sánchez, en guitarra y coros; Fabio Lemos, en voz; Juanra Álvarez, en batería; y Maxi Montero, en bajo.

Desde el folklore cuyano de vanguardia, la banda recupera paisajes, sonidos y texturas propias de la identidad regional, a los que suma una perspectiva contemporánea tanto en lo musical como en lo visual y estético.

Con “NO DISTRAIGAS”, el grupo profundiza esa búsqueda artística y propone un encuentro entre la raíz local y las nuevas formas de expresión, en un espectáculo pensado para públicos de distintas edades.

La presentación está abierta a sanjuaninos y turistas que quieran conocer la nueva etapa musical de la banda y disfrutar de una propuesta que reúne música independiente, identidad cuyana y experimentación artística.

Entrada general $20.000 | Reservá tu entrada al 264 5487993 (WhatsApp).