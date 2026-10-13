La música sanjuanina tendrá una cita especial este sábado 17 de octubre con la presentación oficial de “NO DISTRAIGAS”, el nuevo EP de CAiLE, la banda que tiene en voz a Andrés Canto, exparticipante de La Voz Argentina. La banda llevará su propuesta al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con un espectáculo que buscará conectar las raíces del folklore cuyano con sonidos y lenguajes contemporáneos.
El sanjuanino Andrés Canto, junto a la banda CAiLE presentan su primer EP
La banda sanjuanina presentará oficialmente su nuevo EP este sábado 17 de octubre, a las 20:30, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.