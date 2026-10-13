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El sanjuanino Andrés Canto, junto a la banda CAiLE presentan su primer EP

La banda sanjuanina presentará oficialmente su nuevo EP este sábado 17 de octubre, a las 20:30, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

La música sanjuanina tendrá una cita especial este sábado 17 de octubre con la presentación oficial de “NO DISTRAIGAS”, el nuevo EP de CAiLE, la banda que tiene en voz a Andrés Canto, exparticipante de La Voz Argentina. La banda llevará su propuesta al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con un espectáculo que buscará conectar las raíces del folklore cuyano con sonidos y lenguajes contemporáneos.

La presentación combinará música en vivo, diseño visual, iluminación y una puesta escénica pensada para convertir el recital en una experiencia inmersiva. La actividad comenzará a las 20:30 en el foyer del subsuelo del museo, donde el público podrá recorrer un espacio de ambientación visual y sonora diseñado para introducirlo en el universo artístico de “NO DISTRAIGAS”.

A las 21 comenzará el show principal, en el que CAiLE interpretará las canciones originales de su nuevo EP junto a invitados especiales. El repertorio también incluirá obras de artistas sanjuaninos, argentinos y latinoamericanos.

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Folklore cuyano con una mirada contemporánea

CAiLE está integrada por Andrés Cantos, en voz y guitarra; Matías Sánchez, en guitarra y coros; Fabio Lemos, en voz; Juanra Álvarez, en batería; y Maxi Montero, en bajo.

Desde el folklore cuyano de vanguardia, la banda recupera paisajes, sonidos y texturas propias de la identidad regional, a los que suma una perspectiva contemporánea tanto en lo musical como en lo visual y estético.

Con “NO DISTRAIGAS”, el grupo profundiza esa búsqueda artística y propone un encuentro entre la raíz local y las nuevas formas de expresión, en un espectáculo pensado para públicos de distintas edades.

La presentación está abierta a sanjuaninos y turistas que quieran conocer la nueva etapa musical de la banda y disfrutar de una propuesta que reúne música independiente, identidad cuyana y experimentación artística.

Entrada general $20.000 | Reservá tu entrada al 264 5487993 (WhatsApp).

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