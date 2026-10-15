Desmienten una búsqueda laboral falsa para el proyecto minero Vicuña

La pieza gráfica en cuestión anuncia bajo el lema "Estamos buscando personal" una amplia nómina de perfiles profesionales y operativos, que van desde operadores de equipos heavy duty, mecánicos, soldadores y electricistas, hasta choferes, personal administrativo y de mantenimiento. Para atraer a postulantes de distintas provincias, la imagen apócrifa sostiene que la búsqueda es "en toda la Argentina" e invita a remitir la hoja de vida vía correo electrónico.

Frente al veloz impacto y las falsas expectativas generadas en la comunidad, se confirmó que el aviso es totalmente falso y no guarda ningún vínculo formal con las operadoras del proyecto minero Vicuña.