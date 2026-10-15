Una falsa convocatoria laboral que utiliza de manera no autorizada la marca del proyecto "Vicuña Minería" encendió las alarmas en la provincia y la región. La propuesta, difundida profusamente en formato de folleto digital a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, promete una amplia variedad de empleos para el sector minero, pero se confirmó que se trata de un ardid engañoso.
Desmienten una búsqueda laboral falsa para el proyecto minero Vicuña
Una imagen que circula con fuerza en redes sociales y sistemas de mensajería promete vacantes para operadores, choferes, técnicos y administrativos en el proyecto Vicuña Minería.