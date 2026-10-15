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Desmienten una búsqueda laboral falsa para el proyecto minero Vicuña

Una imagen que circula con fuerza en redes sociales y sistemas de mensajería promete vacantes para operadores, choferes, técnicos y administrativos en el proyecto Vicuña Minería.

Una falsa convocatoria laboral que utiliza de manera no autorizada la marca del proyecto "Vicuña Minería" encendió las alarmas en la provincia y la región. La propuesta, difundida profusamente en formato de folleto digital a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, promete una amplia variedad de empleos para el sector minero, pero se confirmó que se trata de un ardid engañoso.

La pieza gráfica en cuestión anuncia bajo el lema "Estamos buscando personal" una amplia nómina de perfiles profesionales y operativos, que van desde operadores de equipos heavy duty, mecánicos, soldadores y electricistas, hasta choferes, personal administrativo y de mantenimiento. Para atraer a postulantes de distintas provincias, la imagen apócrifa sostiene que la búsqueda es "en toda la Argentina" e invita a remitir la hoja de vida vía correo electrónico.

Frente al veloz impacto y las falsas expectativas generadas en la comunidad, se confirmó que el aviso es totalmente falso y no guarda ningún vínculo formal con las operadoras del proyecto minero Vicuña.

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