Tras el paso del frente inestable que dejó precipitaciones intermitentes en diversos puntos de San Juan, el panorama meteorológico para este jueves 15 de octubre marca una clara mejoría en las condiciones generales, dejando atrás cualquier tipo de alerta climática en la región.
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San Juan amaneció con 11°C y se viene un jueves sin alertas meteorológicas
Luego de las jornadas de precipitaciones, el Servicio Meteorológico da cuenta del cese de las alertas climáticas en la provincia.