"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

San Juan amaneció con 11°C y se viene un jueves sin alertas meteorológicas

Luego de las jornadas de precipitaciones, el Servicio Meteorológico da cuenta del cese de las alertas climáticas en la provincia.

Tras el paso del frente inestable que dejó precipitaciones intermitentes en diversos puntos de San Juan, el panorama meteorológico para este jueves 15 de octubre marca una clara mejoría en las condiciones generales, dejando atrás cualquier tipo de alerta climática en la región.

El reporte matutino de las 06:00 hs registró una temperatura de 11.2°C, acompañada por una humedad del 75% y vientos moderados provenientes del sector Sur a 13 km/h. La visibilidad se mantiene en parámetros normales de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera que las temperaturas oscilen entre una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, bajo la constante presencia de un cielo mayormente cubierto pero sin probabilidades de tormentas de gravedad. Con el sol asomando a las 06:55 hs y ocultándose a las 19:46 hs, San Juan transita un día fresco de entretiempo con circulación de viento persistente del Sur.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar