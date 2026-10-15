San Juan amaneció con 11°C y se viene un jueves sin alertas meteorológicas

El reporte matutino de las 06:00 hs registró una temperatura de 11.2°C, acompañada por una humedad del 75% y vientos moderados provenientes del sector Sur a 13 km/h. La visibilidad se mantiene en parámetros normales de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera que las temperaturas oscilen entre una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, bajo la constante presencia de un cielo mayormente cubierto pero sin probabilidades de tormentas de gravedad. Con el sol asomando a las 06:55 hs y ocultándose a las 19:46 hs, San Juan transita un día fresco de entretiempo con circulación de viento persistente del Sur.