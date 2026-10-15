Quinta marcha universitaria en San Juan: horarios y calles del recorrido

La convocatoria está fijada para este jueves 15 de octubre a las 16:30 hs en el epicentro de la Plaza 25 de Mayo. A partir de allí, la columna de manifestantes emprenderá una caminata que atravesará varios puntos estratégicos de la zona céntrica, por lo que se prevén cortes de tránsito y desvíos vehiculares a lo largo de la tarde.

El esquema trazado por las organizaciones organizadoras determina que la columna partirá desde el paseo céntrico avanzando por avenida Ignacio de la Roza hacia el Oeste hasta llegar a calle Alem. Desde esa esquina, la marcha girará rumbo al Norte para empalmar con avenida Libertador General San Martín, arteria por la que marcharán hasta alcanzar calle Aberastain.