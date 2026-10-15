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Quinta marcha universitaria en San Juan: horarios y calles del recorrido

Los gremios docentes y nodocentes confirmaron la realización de la quinta marcha federal universitaria en San Juan para este jueves 15 de octubre.

La comunidad universitaria de San Juan volverá a ganar las calles de la Ciudad Capital en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, respondiendo al llamado de la jornada nacional de visibilización y protesta por el presupuesto de las casas de altos estudios públicas. La medida cuenta con el respaldo directo de las agrupaciones gremiales ADICUS y SiDUNSJ, además de centros de estudiantes y autoridades institucionales.

La convocatoria está fijada para este jueves 15 de octubre a las 16:30 hs en el epicentro de la Plaza 25 de Mayo. A partir de allí, la columna de manifestantes emprenderá una caminata que atravesará varios puntos estratégicos de la zona céntrica, por lo que se prevén cortes de tránsito y desvíos vehiculares a lo largo de la tarde.

El esquema trazado por las organizaciones organizadoras determina que la columna partirá desde el paseo céntrico avanzando por avenida Ignacio de la Roza hacia el Oeste hasta llegar a calle Alem. Desde esa esquina, la marcha girará rumbo al Norte para empalmar con avenida Libertador General San Martín, arteria por la que marcharán hasta alcanzar calle Aberastain.

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Posteriormente, el recorrido descenderá por Aberastain hasta doblar en calle Mitre, encarando el tramo final hacia el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). En las puertas de la sede universitaria se montará un escenario para dar inicio al acto central, donde referentes docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes expondrán sus discursos.

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