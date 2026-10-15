La comunidad universitaria de San Juan volverá a ganar las calles de la Ciudad Capital en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, respondiendo al llamado de la jornada nacional de visibilización y protesta por el presupuesto de las casas de altos estudios públicas. La medida cuenta con el respaldo directo de las agrupaciones gremiales ADICUS y SiDUNSJ, además de centros de estudiantes y autoridades institucionales.
Quinta marcha universitaria en San Juan: horarios y calles del recorrido
Los gremios docentes y nodocentes confirmaron la realización de la quinta marcha federal universitaria en San Juan para este jueves 15 de octubre.