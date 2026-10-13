Salió a la luz lo que Julieta Prandi habría encontrado en el celular de Emanuel Ortega

Luego, confirmó que Prandi le revisaba el teléfono a su marido, y que en varias oportunidades encontró conversaciones que la incomodaron.

Qué tuvo que ver Ana Paula Dutil en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Iglesias sostuvo que hace dos meses atravesaron una crisis que terminó en propuesta de casamiento. La polémica se desató por una visita relacionada a la madre de los hijos del intérprete.

“Emanuel tiene un estudio de grabación. Tiene una cama ahí. Una amiga de Ana Paula Dutil llegó a Buenos Aires y ella le recomendó ese estudio para hacer un audiolibro. Julieta estaba en alerta. Empezó a sentirse mal, fue al lugar y se armó. No sé si vio algo, pero fue incómodo para todos”, comentó sobre el motivo que desencadenó la pelea.

A pesar de la discusión, lograron encausar el vínculo y pasaron por el registro civil, pero en las últimas horas Emanuel habría cometido otro error que fue descubierto por su mujer.

“Julieta lo dio todo hasta que no aguantó más. Desde lo que pasó en el estudio, Ana Paula se convirtió en un fantasma para Julieta”, cerró la panelista.