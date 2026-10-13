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Salió a la luz lo que Julieta Prandi habría encontrado en el celular de Emanuel Ortega

Fernanda Iglesias dio detalles de la sorpresiva separación de la pareja, que se casó hace menos de un mes.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega ya no están juntos. Así lo contó ella este lunes por la noche a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

En medio de las versiones de infidelidad, y a menos de un mes de haber dado el sí, Fernanda Iglesias explicó qué fue lo que detonó la abrupta separación.

La periodista detalló que el músico tenía un comportamiento que la modelo no soportaba. “Emanuel Ortega es buena persona y artista. Pero tiene un temita con su ego... le gusta seducir todo el tiempo. Le gusta este jueguito. Los acuerdos innegociables de los que habló Prandi en su descargo son estos”, lanzó.

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Luego, confirmó que Prandi le revisaba el teléfono a su marido, y que en varias oportunidades encontró conversaciones que la incomodaron.

Qué tuvo que ver Ana Paula Dutil en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Iglesias sostuvo que hace dos meses atravesaron una crisis que terminó en propuesta de casamiento. La polémica se desató por una visita relacionada a la madre de los hijos del intérprete.

“Emanuel tiene un estudio de grabación. Tiene una cama ahí. Una amiga de Ana Paula Dutil llegó a Buenos Aires y ella le recomendó ese estudio para hacer un audiolibro. Julieta estaba en alerta. Empezó a sentirse mal, fue al lugar y se armó. No sé si vio algo, pero fue incómodo para todos”, comentó sobre el motivo que desencadenó la pelea.

A pesar de la discusión, lograron encausar el vínculo y pasaron por el registro civil, pero en las últimas horas Emanuel habría cometido otro error que fue descubierto por su mujer.

“Julieta lo dio todo hasta que no aguantó más. Desde lo que pasó en el estudio, Ana Paula se convirtió en un fantasma para Julieta”, cerró la panelista.

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