A menos de un mes de haber celebrado su casamiento, la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo en el ámbito del espectáculo. Según reveló la periodista Karina Iavícoli en el programa LAM (América TV), la artista y cantante Josefina Lynch habría sido la causante directa de la ruptura definitiva de la pareja.
Josefina Lynch es la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
La cantante y expareja de Joaquín Levinton fue señalada como el detonante del divorcio tras el hallazgo de chats comprometedores y fotos en el estudio de grabación del músico.