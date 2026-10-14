Josefina Lynch es la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

De acuerdo con la información periodística, el conflicto estalló el viernes previo al anuncio oficial cuando Prandi descubrió mensajes de tono subido entre el cantante y Lynch. "Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara. Él le dijo que era trabajo", detalló Iavícoli durante la emisión.

El malestar de la conductora se profundizó al advertir que la joven había publicado fotografías en su cuenta de Instagram registradas dentro del propio estudio de grabación de Ortega. Tras esa primera discusión, los encuentros en el estudio habrían continuado durante el fin de semana, situación que derivó en la decisión de Prandi de expulsar al músico de la residencia familiar.