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Josefina Lynch es la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La cantante y expareja de Joaquín Levinton fue señalada como el detonante del divorcio tras el hallazgo de chats comprometedores y fotos en el estudio de grabación del músico.

A menos de un mes de haber celebrado su casamiento, la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo en el ámbito del espectáculo. Según reveló la periodista Karina Iavícoli en el programa LAM (América TV), la artista y cantante Josefina Lynch habría sido la causante directa de la ruptura definitiva de la pareja.

De acuerdo con la información periodística, el conflicto estalló el viernes previo al anuncio oficial cuando Prandi descubrió mensajes de tono subido entre el cantante y Lynch. "Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara. Él le dijo que era trabajo", detalló Iavícoli durante la emisión.

El malestar de la conductora se profundizó al advertir que la joven había publicado fotografías en su cuenta de Instagram registradas dentro del propio estudio de grabación de Ortega. Tras esa primera discusión, los encuentros en el estudio habrían continuado durante el fin de semana, situación que derivó en la decisión de Prandi de expulsar al músico de la residencia familiar.

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Lynch, quien cuenta con antecedentes mediáticos por su anterior relación sentimental con el músico Joaquín Levinton, no emitió declaraciones públicas tras ser consultada por la producción del programa, aunque eliminó las publicaciones del estudio y compartió imágenes sugerentes en sus redes sociales.

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