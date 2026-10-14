Argentina aplastó a Chile y buscará el pase a semis del Mundial

Más allá del resultado, el seleccionado mostró una respuesta colectiva que le permitió controlar el partido y administrar los minutos de sus jugadores. La circulación de la bocha, la movilidad en ataque y la solidez defensiva fueron claves para sostener la diferencia y terminar con el arco en cero.

El triunfo también representó una recuperación después de la derrota frente a Francia en el debut, un resultado que le impidió quedarse con el primer puesto del grupo. Ahora, Argentina deberá afrontar una instancia decisiva en la que no tendrá margen de error.

El próximo desafío será este jueves 15 de octubre, a las 11:45 horas, cuando Argentina enfrente a Italia por un lugar en las semifinales del Mundial de hockey sobre patines.

El seleccionado italiano será una prueba exigente para el equipo de Páez, que buscará sostener el nivel mostrado ante Chile y convertir su recuperación en un nuevo triunfo. A partir de los cuartos de final, cada partido será eliminatorio y una derrota marcará el final del camino hacia el título.

Canal 8, con cobertura especial desde el Mundial

El Mundial de hockey sobre patines se vive también en San Juan, una provincia estrechamente ligada a esta disciplina. Canal 8 realiza una cobertura especial del torneo, con un enviado especial en Asunción, para seguir de cerca la participación de la Selección argentina y ofrecer información desde el lugar de los hechos.

Este jueves, la atención estará puesta en el cruce ante Italia. Argentina buscará dar otro paso hacia el título mundial y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

El partido se jugará a las 11:45, hora de Argentina y Paraguay.