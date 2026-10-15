Abel Pintos se quedó con el Martín Fierro de la Música

Con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida, la gala contó con 26 categorías destinadas a reconocer el trabajo de artistas, bandas y referentes de la industria musical. Además, hubo shows en vivo de figuras como Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ángela Leiva, Ráfaga y Los Palmeras.

Entre los nombres más destacados de la noche estuvieron María Becerra, Lali Espósito y Tini, que llegaron con varias nominaciones, en una premiación que abarcó estilos tan diversos como el pop, el rock, la música urbana, el folclore, el tango y la música tropical.