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COPRE y comunidades originarias coordinan acciones preventivas

Representantes de seis comunidades huarpes de 25 de Mayo y Sarmiento, participaron de un nuevo encuentro con autoridades provinciales para avanzar en medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) mantuvo una nueva reunión con representantes de las comunidades originarias Cacique Cochagual, Pinkanta, Sawa, Aguas Verdes, Talquenca y Guaquinchay, junto a Edgar Echenique, representante del Consejo de Participación Indígena (CPI), con el objetivo de coordinar acciones preventivas en la zona de las Lagunas de Guanacache.

El encuentro dio continuidad al trabajo iniciado con la Comunidad Pinkanta y permitió ampliar la participación de los pueblos originarios en la planificación de medidas destinadas a mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Durante la jornada se acordó avanzar en tareas conjuntas en los territorios que habitan estas comunidades, ubicados en sectores de los departamentos de 25 de Mayo y Sarmiento. Para ello, se solicitó el asesoramiento de sus representantes, cuyo conocimiento de la zona constituye un aporte fundamental para identificar necesidades y orientar las intervenciones.

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El diálogo y la participación de las comunidades

Los representantes de los pueblos originarios agradecieron la apertura al diálogo por parte del Gobierno de San Juan y destacaron la importancia de participar en la planificación de las acciones que se desarrollarán en sus territorios.

En ese marco, José Díaz, de la Comunidad Aguas Verdes, valoró el encuentro como un paso histórico por la decisión de escuchar a las comunidades y considerar sus conocimientos y experiencias.

La incorporación de estos aportes permitirá fortalecer el trabajo conjunto con los organismos provinciales y contribuir a la planificación de medidas frente a posibles contingencias hídricas.

De esta manera, COPRE continúa ampliando los espacios de articulación con las comunidades originarias de Guanacache, promoviendo su participación en las acciones destinadas a reducir riesgos y mejorar la preparación ante eventuales emergencias.

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