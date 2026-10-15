La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) mantuvo una nueva reunión con representantes de las comunidades originarias Cacique Cochagual, Pinkanta, Sawa, Aguas Verdes, Talquenca y Guaquinchay, junto a Edgar Echenique, representante del Consejo de Participación Indígena (CPI), con el objetivo de coordinar acciones preventivas en la zona de las Lagunas de Guanacache.
COPRE y comunidades originarias coordinan acciones preventivas
Representantes de seis comunidades huarpes de 25 de Mayo y Sarmiento, participaron de un nuevo encuentro con autoridades provinciales para avanzar en medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño