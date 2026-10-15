COPRE y comunidades originarias coordinan acciones preventivas

El diálogo y la participación de las comunidades

Los representantes de los pueblos originarios agradecieron la apertura al diálogo por parte del Gobierno de San Juan y destacaron la importancia de participar en la planificación de las acciones que se desarrollarán en sus territorios.

En ese marco, José Díaz, de la Comunidad Aguas Verdes, valoró el encuentro como un paso histórico por la decisión de escuchar a las comunidades y considerar sus conocimientos y experiencias.

La incorporación de estos aportes permitirá fortalecer el trabajo conjunto con los organismos provinciales y contribuir a la planificación de medidas frente a posibles contingencias hídricas.

De esta manera, COPRE continúa ampliando los espacios de articulación con las comunidades originarias de Guanacache, promoviendo su participación en las acciones destinadas a reducir riesgos y mejorar la preparación ante eventuales emergencias.