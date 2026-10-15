Tres años de la muerte de Lucía Rubiño: globos blancos y el reclamo de justicia

Qué pasó el 15 de octubre de 2023

La muerte de Lucía ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando fue atropellada por un Renault Sandero conducido por un adolescente en la zona del barrio Profesional. La investigación también involucró a Juan Pablo Echegaray, quien conducía una Toyota Hilux.

En mayo de 2025, Echegaray fue sobreseído. La familia de Lucía cuestionó esa decisión e impulsó una revisión judicial, pero el sobreseimiento fue confirmado en una instancia posterior, según reconstruyeron medios provinciales. Este tramo del caso se convirtió en uno de los principales focos de controversia

El proceso contra el conductor del automóvil tuvo un nuevo capítulo el 1 de julio de 2026, cuando el juez de Menores Jorge Toro lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional por homicidio culposo y a cuatro años de inhabilitación para conducir. La sentencia implica que no deberá cumplir la pena en una cárcel.

La decisión generó malestar entre los familiares y allegados de Lucía, que esperaban una respuesta penal más severa.

La causa tuvo un nuevo avance en agosto y septiembre de este año. La fiscal Liliana Marinero presentó un recurso de casación para cuestionar la sentencia y solicitar que el hecho sea encuadrado como homicidio con dolo eventual, una calificación más grave que la establecida en el fallo.

La Fiscalía busca que se revoque la condena y se impongan cinco años de prisión efectiva. El recurso fue admitido y el expediente pasó a la órbita de la Corte de Justicia de San Juan, que deberá analizar los planteos y determinar si corresponde modificar la resolución.