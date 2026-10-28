Luis Caputo sufrió una leve descompensación en Catamarca

El titular del Palacio de Hacienda había viajado a Catamarca junto al presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La comitiva asistió a la inauguración de la planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, lograda bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto al gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Allí, el jefe de Estado defendió la política del RIGI y cargó contra Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

"Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI. Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados 'Chachos' para pagarles a los estatales".

De acuerdo con la información que corroboró esta agencia, Caputo ya se encuentra en buenas condiciones, por lo que mañana estará presente en la primera ronda de negocios del RIGI entre inversores y proveedores locales de todo el país.

El encuentro se llevará a cabo de 8:30 a 18 en la Estación Fluvial de Rosario (Santa Fe), con la apertura a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Durante la jornada, las grandes operadoras mineras expondrán sus necesidades de abastecimiento y oportunidades para empresas nacionales, con la presencia de firmas como Vicuña, Glencore, Barrick, Newmont y Eramet.