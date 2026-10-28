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Luis Caputo sufrió una leve descompensación en Catamarca

El ministro de Economía presentó un cuadro leve de mal de altura durante una visita a una planta de litio junto a Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió una leve descompensación este miércoles durante una visita a Catamarca junto al presidente Javier Milei.

El funcionario presentó un cuadro leve de mal de altura, conocido como "apunamiento", y recibió hidratación, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas al ministro.

Caputo se encuentra en "perfectas condiciones de salud" y está retomando sus actividades con normalidad, luego del episodio registrado durante la recorrida presidencial por una planta de producción de carbonato de litio.

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El titular del Palacio de Hacienda había viajado a Catamarca junto al presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La comitiva asistió a la inauguración de la planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, lograda bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto al gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Allí, el jefe de Estado defendió la política del RIGI y cargó contra Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

"Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI. Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados 'Chachos' para pagarles a los estatales".

De acuerdo con la información que corroboró esta agencia, Caputo ya se encuentra en buenas condiciones, por lo que mañana estará presente en la primera ronda de negocios del RIGI entre inversores y proveedores locales de todo el país.

El encuentro se llevará a cabo de 8:30 a 18 en la Estación Fluvial de Rosario (Santa Fe), con la apertura a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Durante la jornada, las grandes operadoras mineras expondrán sus necesidades de abastecimiento y oportunidades para empresas nacionales, con la presencia de firmas como Vicuña, Glencore, Barrick, Newmont y Eramet.

FUENTE: Agencia NA

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