Dos robos a conductores de Uber terminaron con tres personas detenidas

La policía llegó tras un requerimiento del operador Halcón y encontró el enfrentamiento en el patio de una vivienda ubicada frente a la plaza del barrio. Las dos mujeres fueron detenidas y el hecho quedó caratulado como robo simple.

El segundo episodio ocurrió en Pocito, durante recorridas preventivas del Comando Radioeléctrico Sur. El operador del 911 alertó a los efectivos sobre un robo arrebato de un celular contra un conductor de Uber Moto en calle Constitución, al norte de calle San Martín.

Según la información policial, el sospechoso era conocido por el apodo de “Gordo Jere” y vestía una campera negra con vivos rosados en la espalda.

Con esos datos, los efectivos realizaron recorridas por la zona y lo localizaron en el barrio Teresa de Calcuta. Al advertir la presencia policial, el joven intentó escapar, pero fue aprehendido a pocos metros.

El sospechoso tiene 17 años y quedó a disposición de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación. La causa fue caratulada como robo arrebato, con intervención de la Comisaría Buenaventura Luna.

Ambos casos tuvieron como víctimas a conductores que trabajaban mediante aplicaciones de transporte, aunque ocurrieron en circunstancias diferentes y quedaron bajo distintas actuaciones judiciales.