Se filtró una foto de Julieta Prandi con un hombre en la playa

La presencia de otro hombre junto a Julieta durante su viaje a Brasil volvió a despertar interrogantes sobre su situación sentimental tras la separación del músico. En medio de las versiones sobre los motivos de la ruptura, trascendió que desde el entorno del cantante la señalaban como celosa y controladora, mientras que del lado de la modelo sostenían que ella habría descubierto varias infidelidades.

Qué se sabe sobre el viaje de Julieta Prandi

Julieta Prandi viajó a Brasil junto a un amigo en medio de su escandalosa separación de Emanuel Ortega. La noticia se conoció a través de Ángel de Brito, quien reveló el destino de la modelo en sus redes sociales, mientras continúa la repercusión por el final de la relación.

El conductor de LAM (América TV) dio a conocer la información al responder una pregunta que recibió en sus historias de Instagram. Un seguidor quiso saber si todavía quedaban detalles por conocerse sobre la ruptura de la pareja, que había mostrado una imagen de solidez hasta poco antes de su inesperado desenlace.

“¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien se mostraban”, fue el mensaje que le enviaron al periodista. Frente a esa consulta, De Brito aportó un dato sobre el presente de la conductora: “Se fue a Brasil con amigo”.

Aunque confirmó que Prandi se encuentra en el país vecino acompañada, el periodista no brindó precisiones sobre la identidad del hombre ni sobre los motivos del viaje. La escapada se conoció pocos días después de que trascendiera la separación de Emanuel Ortega, con quien la modelo había contraído matrimonio civil apenas 27 días antes del final de la relación.

Además, el viaje coincide con las fechas en las que la pareja tenía previsto disfrutar de su luna de miel en el exterior. Aquel plan quedó suspendido tras la ruptura. Prandi también había organizado su agenda laboral en función de esos días de descanso: tenía previsto conducir los premios Martín Fierro de Radio, originalmente programados para el 6 de octubre, pero decidió bajarse luego de que la ceremonia fuera reprogramada para el 21 de octubre, fecha en la que esperaba estar de viaje con su marido.