La primera esposa de Ricardo Montaner habló del clan

Después de la boda, Marlene Montaner sorprendió al contar que el clan tiene diferencias y que se pelean seguido. "Me da risa porque sobre todo aquí (Argentina) hablan mucho de esa parte y a mi me da gracia porque no hay nada distinto en nosotros con una familia tradicional, lo único es que estamos un poco más expuestos" fueron las palabras de Marlene al referirse a las típicas peleas familiares que existen en todos lados.

Pero luego, quien habló después de mucho tiempo fue Ana Vaz Pönicke, la primera mujer que tuvo Ricardo y con comparte dos hijos. En diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, quien supo ser pareja del cantante declaró: “Solo diré que soy una mamá muy orgullosa de mis hijos, a quienes amo profundamente”. Y luego, en relación a Mau, Ricky y Evaluna Montaner, dijo que “También quiero mucho a los hijos de Ricardo y Marlene”.

La mujer se intentó alejar de los conflictos que pudieron haber nacido luego del divorcio y habló del "clan" como si todos fueran parte de una misma gran familia. “Los chicos son hermanos de mis hijos y son todos amorosos”, repitió Vaz Pönicke.

Acerca de Stefi Roitman y su flamante casamiento con el joven cantante, la ex de Ricardo remató: “A ella la conozco y es una chica espectacular. Sé que van a ser muy felices y bendecidos en su vida”.