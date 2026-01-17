¿Por qué pisar el césped descalzo hace bien?

Ayuda a calmar la ansiedad y el estrés

Caminar sobre el césped y sentir la naturaleza desbloquea las emociones que producen el estrés, la ansiedad y los nervios. Como las terminaciones nerviosas repercuten en todo el cuerpo, es fundamental que el pie tenga contacto con el suelo.

Mejora la estructura anatómica y el desarrollo cognitivo

No tener calzado ayuda a que las articulaciones del pie se alineen y se mejore el espacio anatómico. Para quienes no saben el pie humano y el tobillo son una fuerte y compleja estructura mecánica que contiene 26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, ligamentos y tendones.

Mejora la circulación sanguínea

En los pies existe una red circulatoria profunda que impulsa la sangre al corazón. y caminar sobre el césped ayuda a que la sangre circule mejor entre los músculos.

Reduce el dolor de espalda y fortalece músculos y ligamentos

El dolor de espalda no se produce sólo por la mala postura, sino también por estar mucho tiempo parado o llevar mal calzado. Por ello, caminar descalzo sobre una superficie plana como el césped ayuda a relajar el pie y corregir el equilibrio de la columna. Además, fortalece los huesos y los tobillos.

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su médico/dermatólogo de confianza.