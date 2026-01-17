"
¿Por qué pisar el césped descalzo hace bien?

Caminar descalzo sobre césped trae beneficios para la salud, principalmente para las articulaciones de pie.

Sentir el césped sin calzado es uno de los mayores placeres, principalmente en verano, para aprovechar el calor. Pero lo que pocos saben es que hacer esto trae beneficios para la salud: pisar descalzo ayuda a estimular el cuerpo y mejora la circulación porque el pie tiene muchas terminaciones nerviosas.

Pisar el césped da como una especie de "cosquilleo" en la planta del pie y relaja ya que ayuda a eliminar las impurezas al igual que la arena. Los expertos recomiendan que los bebés caminen descalzos por los jardines para que tengan contacto con la naturaleza y, en contraposición, las personas con diabetes tienen que tener mucho cuidado para no lastimarse.

Estimula los músculos de los pies

Caminar descalzo sobre el césped le da un respiro al pie y permite que descansen de la presión que genera la zapatilla o el zapato. Además, al tener siempre el pie tapado se llena de humedad.

Ayuda a calmar la ansiedad y el estrés

Caminar sobre el césped y sentir la naturaleza desbloquea las emociones que producen el estrés, la ansiedad y los nervios. Como las terminaciones nerviosas repercuten en todo el cuerpo, es fundamental que el pie tenga contacto con el suelo.

Mejora la estructura anatómica y el desarrollo cognitivo

No tener calzado ayuda a que las articulaciones del pie se alineen y se mejore el espacio anatómico. Para quienes no saben el pie humano y el tobillo son una fuerte y compleja estructura mecánica que contiene 26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, ligamentos y tendones.

Mejora la circulación sanguínea

En los pies existe una red circulatoria profunda que impulsa la sangre al corazón. y caminar sobre el césped ayuda a que la sangre circule mejor entre los músculos.

Reduce el dolor de espalda y fortalece músculos y ligamentos

El dolor de espalda no se produce sólo por la mala postura, sino también por estar mucho tiempo parado o llevar mal calzado. Por ello, caminar descalzo sobre una superficie plana como el césped ayuda a relajar el pie y corregir el equilibrio de la columna. Además, fortalece los huesos y los tobillos.

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su médico/dermatólogo de confianza.

