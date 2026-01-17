Luna Nueva en Capricornio: nuevos inicios

Pero esta luna no se da sola, se perfecciona junto a Marte y Mercurio, y trigono a Urano. La conjunción con Marte aporta empuje, determinación y coraje. Hay un fuerte deseo de avanzar, de tomar decisiones postergadas y de salir de la inercia. Sin embargo, Capricornio recuerda que la verdadera fuerza no está en la impulsividad, sino en la constancia y la dirección clara.

Mercurio, ilumina la mente y la palabra. Esta combinación favorece conversaciones importantes, acuerdos laborales, decisiones estratégicas y planificación concreta. Es una Luna ideal para poner límites, ordenar prioridades, definir objetivos, y también no menos importante comunicar lo que queremos, aunque atentos, porque también puede traer discusiones si no se gestiona bien la energía marciana y nos expresamos demasiado impulsivamente. La clave será actuar con firmeza, pero sin rigidez ni dureza.

Por otro lado, el trígono a Urano en Tauro aporta una vibración renovadora y liberadora. Aunque Capricornio suele aferrarse a lo conocido, Urano propone romper con viejos esquemas, modernizar estructuras y animarse a nuevas formas de seguridad, trabajo y organización personal.

Este aspecto facilita cambios inteligentes y decisiones disruptivas, pero bien pensadas. Es una invitación a innovar desde la conciencia, a permitirnos hacer las cosas de otra manera sin perder el eje ni la coherencia interna.

A todo esto, se suma que el día antes de la Luna Nueva, Venus ingresa en Acuario, cambiando el clima afectivo y con esto comenzamos a valorar vínculos más honestos, libres y basados en la igualdad. Se cuestionan las dinámicas posesivas o dependientes, y se abre espacio para relaciones donde podamos ser auténticos.

Venus en Acuario nos recuerda que amar también es respetar el espacio del otro y el propio, y que los vínculos más sólidos son aquellos que permiten crecer.

Con esta luna nueva y venus entrando a acuario es una gran oportunidad para iniciar nuevos proyectos con energía, constancia, pero también con disfrute. Es momento de plasmar y aterrizar nuestros deseos para este 2026.

Ahora pasemos a los consejos para cada signo. Mi recomendación para que puedan aprovechar mejor la energía es que lean primero su signo ascendente y luego su signo solar.

Si todavía no conoces tu carta astral te invito a que me sigas en mi Instagram @kita.misi.astral dónde te dejo un video tutorial para que aprendas a calcularla. Y si querés seguir profundizando y ver que trae este 2026 para vos no dudes en agendar tu sesión.

ARIES: Es tiempo de asumir responsabilidades y tomar decisiones importantes respecto a tu rumbo. Evitá la impulsividad y canalizá la energía en objetivos concretos.

TAURO: Cambios de perspectiva y nuevas oportunidades de crecimiento personal. Urano te invita a salir de la zona de confort. Animate a pensar distinto y a abrir nuevos caminos.

GÉMINIS: Se activan temas emocionales profundos y recursos compartidos. Conversaciones honestas pueden generar sanación. Es momento de soltar viejos miedos.

CÁNCER: Los vínculos toman protagonismo. Nuevos acuerdos, compromisos o redefiniciones en pareja. Venus en Acuario pide más libertad emocional y menos apego.

LEO: La organización cotidiana y la salud necesitan atención. Es un buen momento para cambiar rutinas y hábitos que ya no funcionan. Escuchá tu cuerpo.

VIRGO: Creatividad, deseo y proyectos personales en expansión. La Luna te impulsa a comprometerte con lo que amás y a expresar tu talento con mayor seguridad.

LIBRA: Tiempo de revisar tu mundo emocional y tu hogar. Venus en Acuario favorece el disfrute, pero primero es necesario ordenar lo interno y familiar.

ESCORPIO: Palabras que sanan y momento de tomar decisiones importantes. Es una Luna para hablar claro, negociar y ordenar ideas. Evitá discusiones innecesarias.

SAGITARIO: Esta luna nueva te pide una revisión de aquello a lo que le das valor, y de tu economía. Urano puede traer oportunidades inesperadas si te animás a cambiar la forma de administrar tus recursos.

CAPRICORNIO: Tu Luna Nueva marca un inicio personal poderoso. Es momento de redefinir tu identidad, tus metas y el modo en que querés transitar este nuevo ciclo.

ACUARIO: Tiempo de introspección y cierre de etapas. Venus en tu signo te conecta con el deseo auténtico, pero la Luna pide escuchar primero el mundo interno.

PISCIS: Proyectos colectivos y sueños a futuro se activan. Es un buen momento para comprometerte con otras personas y grupos que quieran lo mismo que vos. Buen momento para planes grupales.