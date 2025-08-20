La picante respuesta de Icardi a Wanda Nara por la deuda de alimentos

Acto seguido, reveló: “Vamos a arrancar con este monto porque hay mucha información acá. Este monto son 200 millones de pesos. ¿Qué tiene que ver este monto? Este monto tiene que ver con que están diciendo que Wanda Nara sigue subiendo a sus redes sociales, posteos en referencia a la causa y ella no lo tiene permitido”.

Qué dice el escrito con el que Mauro Icardi contraatacó judicialmente la arremetida de Wanda Nara

Ante esto Balbiani se preguntó qué es lo que dice el lado de Mauro Icardi, y argumentó como si fuera el futbolista: "‘Si ustedes no le van a cobrar estos 200 millones de pesos a Wanda, en realidad le corresponde pagarlos para el Hospital Garrahan’, lo que están solicitando es que Mauro Icardi tenga el mismo derecho de réplica que tiene ella, que pueda utilizar sus redes sociales para poder defenderse. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, Icardi está cumpliendo con la justicia al no hablar de los menores, al no hablar de la causa, y del otro lado no se está cumpliendo”.

Y continuó leyendo: “‘Nadie más que usted ignoró fechas importantes, señora Nara. El Día del Niño usted podría haber estado con sus hijas y eligió dejarlas con un perfecto desconocido’. Cuando hablamos de un perfecto desconocido, hablamos de Andrés Nara”. Así como recordó que “es una provocación pedir algo que no puede hacer. Lo mismo pasó cuando fue el Día del Padre, que él no podía acercarse al Chateau y lo invitan exclusivamente a que vaya al Chateau, si no las chicas no lo podían, y era una trampa”.

“Era una trampa. Siempre hay una emboscada detrás de cada movimiento de Wanda para Icardi. ‘El Día del Padre, Mauro Icardi no pudo ver a sus hijas porque usted una vez más lo impidió, exigiéndoles que las vea en su casa. Pero le recuerdo que el padre tiene un hogar donde recibir a sus hijas, la Casa de los Sueños. Y no tiene por qué verlas en la suya. Menos aún cuando tiene una medida judicial restrictiva de acercamiento a su domicilio por falsas denuncias que usted interpuso. Le agradecemos su retuerto y enroscado ofrecimiento, pero estas humildes letradas elegimos preservar a nuestro mandante y evitarle que cayera nuevamente en una de sus trampas’”, prosiguió leyendo el letal contraataque de Mauro Icardi.

En tanto, la panelista del Trece señaló que “en relación a los alimentos, la señora Wanda Nara se la señala de haberse apropiado de la suma de casi 7 millones de euros, con lo que puede pagar alimentos de sobra hasta la mayoría de edad de las niñas. Amén, que conoce a ciencia cierta que ella misma cobra suculentos alquileres de propiedades gananciales. Le imploramos a la señora Nara que no venga a montar un papel de madre afligida que tiene la necesidad de trabajar. Porque esa es su válida elección. Y desvirtuándola, ofende a cientos de miles de mujeres que tienen la necesidad imperiosa de salir a trabajar para cubrir necesidades primarias”.

Y por último, concluyó interpretando la respuesta de Icardi a la madre de sus hijas: “La señora Nara ha sostenido públicamente que es muy millonaria, cuando no tiene necesidad de salir a trabajar y mucho menos de dejar a sus hijas en manos de desconocidos. Lo que están diciendo no es que no tenga derecho a trabajar. Está bueno que comprendamos lo que estamos leyendo, lo que dice es que no salga como una madre afligida representando a madres que realmente tienen que salir a trabajar porque no tienen alternativa”.