La novia de L-Gante le dijo tóxica a Wanda Nara

Embed

“Y, es obvio, para mí que sí, no me gusta meterme pero cuando empecé a estar con él recibí un poco de celos y mala onda por su parte”, reveló algo tímida refiriéndose a la mayor de las Nara.

Al tiempo que agregó picante: “Apenas empezamos a estar, había un lanzamiento de un tema de ella y le decía ‘te invito, pero si querés venir… vení solo, no vengas con tu novia’, después hubo otras situaciones”.

En tanto, cuando el cronista quiso saber si Wanda la llegó a insultar por mensaje o a través de L-Gante, una vez más Candela expuso a Wanda. “A mí no, pero habré visto una o dos veces que me insultaba en charlas con él, incluso una vez la busqué [en Instagram] y me tenía bloqueada a mí y a mi mejor amiga”, concluyó directa.

L-Gante dio detalles de su vínculo con Wanda Nara y le tiró un filoso palito a Mauro Icardi

Invitado al programa de Susana Giménez a mediados de octubre, L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y arremetió contra Mauro Icardi. "Pasaron muchas cosas", aseguró el cantante de RKT.

“¿Estás enamorado de Wanda?”, le preguntó la diva de los teléfonos. Ahí, el músico lo negó y disparó: “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, mirá si viene, dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido”.

Luego, Susana le consultó por la foto a lo besos con la conductora de Bake Off Famosos frente a la Basílica de Luján y L-Gante respondió: “Eso fue hace mucho. Fuimos a un boliche ahí en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada”.

Más adelante, L-Gante contó cómo conoció a la cantante de Bad Bitch: “Algo que tengo que decir y me tomo el tiempo es que es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se hizo que era de boxeadores y estaba el Chino Maidana. Ella estaba al lado mío”.

Además, Elián dejó en claro que ahora "no nos hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo”.