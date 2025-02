La multa de la China Suárez a Wanda Nara por filtrar los chats

Y le confesaba a Wanda: "Yo escucho a las parejas que llevan muchos años y todos tienen errores. No lo sé, no sé cómo se hace porque a mí no me duran porque no tengo tolerancia al conflicto".

Lo cierto es que se conoció el monto de multa que la China Suárez busca cobrar de Wanda Nara por los nuevos chats filtrados a la panelista de LAM, América TV.

Majo Martino contó en Mañanísima, El Trece, que los abogados de la actual pareja de Icardi ya le solicitaron ante el juez que aplique una importante una multa contra Wanda por difundir ese diálogo privado.

“Por lo expuesto solicitamos la fijación de una multa lo suficiente gravosa, ya que la demandada (Wanda Nara) manifiesta públicamente el poder económico que ostenta, a los fines de seguir evitando el daño irreparable hacia la persona de la señora Suárez Riveiro y su familia”, señala parte de la medida impulsada por la defensa legal de la China al juez.

Y agregó sobre los chats que dio a conocer Yanina Latorre desde Instagram: "Está comprobado que Wanda se lo mandó a Yanina. El tema es con Wanda, la multa es para ella. Si son dos millones de pesos, que me hablaron de eso, para Wanda no es nada".

