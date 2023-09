La impactante presentación de Shakira en los MTV Music Awards

Shakira se llevó el premio más prestigioso de la noche, el “Video Vanguard”, que reconoce las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria. La intérprete colombiana, de 46 años, acaparó la atención con sus característicos golpes de cadera y un popurrí bilingüe que incluía “She Wolf”, “Te Felicito”, “Objection (Tango)”, “Whenever, Wherever” y “Hips Don’t Lie”.

Shakira - "Hips Don't Lie" / "Objection (Tango)" / "Whenever, Wherever" & More | 2023 VMAs