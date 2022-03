La furia de la expareja de Dani La Chepi tras ser acusado de infiel

Y la influencer había contado que recibía mensajes de algunas seguidoras quedando para tener relaciones con su ex, lo que hizo que él manifieste su enojo.

“La verdad que no da leer tantas mentiras y agravios. En un rato va mi descargo”, puso, en sus stories luego de que la influencer había lanzado una fuertísima frase a Karina Iavícoli en Socios del espectáculo.

"Me mudé hace poco y ahora me separé, creo que tiene que ver con todo esto mi salud. Sumado a las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier arreglando para cog…”, agregaba de manera picante.

Hace pocas semanas, Dani la Chepi salió a contar que se había separado de Javier Cordone, el recolector de basura que conoció en plena pandemia. Ayer, la influencer debió ser internada por fuertes dolores en su hígado, un cálculo renal, que finalmente la intervinieron y le sacaron la piedra que le generaba tanto dolor.

Desde la clínica, Dani La Chepi habló sobre su ex y admitió que recibe capturas de pantalla de mujeres que chatean con él.

Dani estuvo un tiempo con Javier, la relación venía viento en popa, incluso la ayudó con la mudanza y se llevaban muy bien con los hijos de ambos, pero todo se desmoronó y eligieron distintos rumbos. Mientras ella sufre y se enfermó, él está de nuevo en el ruedo buscando citas.