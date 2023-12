La fuerte pelea entre Coti Romero y Martín Salwe

"Lo único que te digo de corazón, calculo que otra persona te va a dar este consejo, pensá antes de hacer las cosas", expresó Salwe. "No me des consejos, porque voy a terminar presa si me das consejos", disparó Romero.

"Vos dijiste en un medio: 'voy a contar en la pista todo lo que sé de Martín'. Te escucha el país", dijo Salwe. Ahí, Tinelli se rió de sus dichos y lo comparó con Sergio Massa en el último debate presidencial.

"A vos que te burlás de las mujeres, de los homosexuales, que le decís tragasables a los gays", lanzó Coti. El conductor quiso intervenir y Salwe le dijo: "Dejá que hable".

"Mi consejo es: lo que estás haciendo ahora es un error. Porque, desde el impulso, vos como comunicadora en un medio público tenés que tener un poco más de consciencia con las palabras. Lo que recién hiciste es un error, es una injuria, es un perjurio. Tenés que tener más responsabilidad con las palabras", le aconsejó. "¡Uh! Haz lo que yo digo y no lo que yo hago", le respondió Coti.

Hacia el final de la picante pelea, Salwe le volvió a sugerir: "No sos superpoderosa, no sos una mujer recontra empoderada por decir boludeces, por tirar cosas, es re peligroso, dañás muchas imágenes, tranqui. Te recomiendo que respires antes de hablar".