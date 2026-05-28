Benito Fernández sorprendió en redes sociales al comunicar que demandara a una marca de indumentaria que lanzó una capsula especial bajo el nombre de pila reconocido artista Bad Bunny. La capsula en cuestión lleva el nombre de "Benito Antonio", y el diseñador en su descargo, argumenta que atenta contra su imagen y marca que posee desde hace 40 años.
Benito Fernández demandó a Bad Bunny por el uso del nombre: "Genera confusión"
El diseñador contó a través de sus redes que demandará a una marca de indumentaria que sacó una capsula con el nombre del artista internacional.