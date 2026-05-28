Benito Fernández demandó a Bad Bunny por el uso del nombre: "Genera confusión"

"Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa “Benito Antonio”, impulsada por Zara junto a Bad Bunny", comienza diciendo. https://www.instagram.com/p/DY5S87nxQSHSQj5E0GvfUV0H4Y6wLTH2PsJTAk0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=51dd87dc-9ccd-4fd6-80d8-249ac3cc8483

"Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO, construida y consolidada durante décadas dentro del mismo segmento comercial", señaló.