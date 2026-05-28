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Benito Fernández demandó a Bad Bunny por el uso del nombre: "Genera confusión"

El diseñador contó a través de sus redes que demandará a una marca de indumentaria que sacó una capsula con el nombre del artista internacional.

Benito Fernández sorprendió en redes sociales al comunicar que demandara a una marca de indumentaria que lanzó una capsula especial bajo el nombre de pila reconocido artista Bad Bunny. La capsula en cuestión lleva el nombre de "Benito Antonio", y el diseñador en su descargo, argumenta que atenta contra su imagen y marca que posee desde hace 40 años.

"Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa “Benito Antonio”, impulsada por Zara junto a Bad Bunny", comienza diciendo. https://www.instagram.com/p/DY5S87nxQSHSQj5E0GvfUV0H4Y6wLTH2PsJTAk0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=51dd87dc-9ccd-4fd6-80d8-249ac3cc8483

"Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO, construida y consolidada durante décadas dentro del mismo segmento comercial", señaló.

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"Por este motivo, he instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, a fin de que Zara comprenda la existencia y protección de mi marca registrada BENITO, así como del riesgo de asociación y confusión que este lanzamiento genera dentro de la industria de la moda, solicitando el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación", advirtió.

Y cierra: "Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella".

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