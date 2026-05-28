El llamado de atención a Charlotte Caniggia que podría costarle caro

La situación no pasó inadvertida para la producción del reality y finalmente El Big decidió intervenir directamente. Mientras los participantes conversaban nuevamente en inglés, la voz de Gran Hermano irrumpió en la casa y les marcó que esa conducta va en contra de las reglas del juego.

"Eso está prohibido", les advirtió de manera contundente Gran Hermano tanto a Charlotte como a Cola, dejando en claro que no pueden mantener conversaciones en otro idioma para evitar que el resto de los jugadores o el público comprendan lo que dicen.

El reto generó sorpresa dentro de la casa y rápidamente despertó preocupación entre los fanáticos del programa, ya que en otras ediciones algunas actitudes consideradas fuera de reglamento terminaron derivando en sanciones importantes. Aunque por ahora solo recibieron una advertencia, no se descarta que una repetición de esta conducta pueda traerles consecuencias más severas dentro de la competencia.

Mientras tanto, Charlotte y Sebastián continúan consolidándose como uno de los dúos más comentados del reality. Su complicidad y la confianza que construyeron desde el primer momento ya despertaron reacciones entre sus compañeros, quienes empiezan a mirar con atención cada uno de sus movimientos dentro de la casa más famosa del país.