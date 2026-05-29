Wanda Nara dura con una exempleada que la acusa de falta de pagos

La conductora de MasterChef Celebrity sumó más ejemplos de lo que considera irregularidades: "Le tuvieron pedir que no se lo lleve para irse de joda. Y así, Pili, mil cosas. Nos robó arándanos, nueces y almendras". En medio del debate, una de las panelistas acotó: "No, está carísimo. Tremendo".

El conflicto también alcanzó a las hijas de Wanda, ya que Oliver habría dejado sin resolver una cuota de una actividad que las chicas ya no realizaban.

"Entonces acá se juntan dos cosas en este mensaje de Wanda: las deudas de Mauro y que esta chica no hizo bien su trabajo", resumió Smith al leer los chats.

Qué dijo la exempleada contra Wanda Nara

La exempleada de Wanda Nara, Luli Oliver, volvió a lanzar fuertes acusaciones contra la empresaria. En esta oportunidad, aseguró que jamás se le habrían liquidado ciertos pagos pendientes y, además, expuso una situación inesperada que le habría quedado a su cargo en relación con trámites vinculados a las hijas de Wanda.

En sus redes sociales, Oliver denunció la supuesta falta de cancelación de las cuotas de patín de las chicas en River Plate, institución donde practicaban ese deporte. Según relató, la deuda acumulada impediría incluso el ingreso al estadio. Como apoderada en el colegio y en el club, explicó que su cuenta estaría bloqueada y no podría usarla para acceder a actividades: "Tengo que usarla antes del sábado. Son 1.055.430 pesos".

La joven compartió capturas de chats en los que le advertía a Wanda sobre el problema y cómo la afectaba directamente: "¿Qué se hace si le escribí a ella, su contador, abogada, amiga y empleadas por las buenas y nada?". También mostró las cuotas atrasadas y un mensaje recibido donde le informaban que solo podría cambiar de titular esa deuda. "¿Quién le avisa a River que yo estoy esperando hace 365 días y nada?", expresó, y sumó: "Mortal, tengo deudas de hijos ajenos".

Cabe recordar que este conflicto ya había sido mencionado tiempo atrás por el periodista Santiago Sposato, quien aportó detalles sobre las tensiones y puso el foco en los supuestos inconvenientes relacionados con pagos y responsabilidades administrativas.