La foto que alimenta los rumores de romance entre Marcos y Julieta

image.png

Esa foto no hizo más que alimentar los rumores de romance entre los dos ex participantes de Gran Hermano. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a luz.

La mujer junto a Marcos es La Tora, que también estuvo en el mismo boliche esa noche. De hecho, se conoció una imagen que comprueba que ella tenía una gorra, como se ve en la foto publicada por LAM, horas antes de ir a ese lugar.

La polémica estrategia de "la bruja" de Gran Hermano Chile, que indignó a Julieta Poggio

Jennifer Galvarini tiene 48 años, es enfermería y es mamá. Hace unos días ingresó a la casa de Gran Hermano Chile y llamó la atención de sus compañeros luego de contarles que es una bruja.

De hecho, la “Pincoya" -así le dicen en el reality- fue noticia porque logró "revivir" a un búho que cayó en el jardín y quedó inconsciente. La mujer le dijo unas palabras "mágicas" y el ave se recuperó.

La ex GH Daniela Celis entrevistó a Jennifer para Fuera de Joda, el canal de streaming de Telefe. La participante sorprendió al contar su estrategia para ganar.

"Les voy a hacer las mejores comidas a las chiquillas para que engorden... ¡Quiero ganar!", reveló "Pincoya", que ya empezó a poner en práctica sus recetas en la casa.

En el streaming de Telefe, Julieta Poggio fue tajante con su opinión sobre Jennifer. "Polémica estrategia.... o sea, ¿qué tiene de estrategia hacer eso? ¿Qué es lo divertido?", sentenció la ex GH.