La faceta desconocida de Jimena Barón

Pero hubo un detalle que la cantante de La araña no dejó pasarle a su pareja: la larga cabellera que trajo del viejo continente. Es por eso que no tuvo el menor inconveniente en poner manos a la obra y cambiarle radicalmente el look.

Así, tras hacer saber hace unos días que estaban juntitos nuevamente y con Matías como asesor de canjes de Mari, la niñera de Momo, en sus redes sociales, ahora Jimena agarró las tijeras y le cortó el pelo a su chico para comenzar la primavera completamente renovado.